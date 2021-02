Bockie de Repper is nu ook taart en koek, “twee keer zo groot als normale crèmekoek”

Bockie De Repper kwam de nieuwe, dubbele crèmekoek genaamd ‘nen dikken Bockie’ al proeven bij bakkerij Verleysen in de Vrijheidstraat in Aalst. Foto: IF

Aalst - Bakkerij Verleysen verkoopt vanaf woensdag de ‘dikke Bockie’ — een koek met chocoladecrème, karamel en vanillecrème — en een marsepeinen versie van online veelvraat Bockie De Repper. “Een idee van Bockie zelf”, zegt bakker Alain Verleysen .

In zijn marsepeinen versie zit Bockie De Repper, de Aalsterse vlogger die Vlaanderen leerde kennen dankzij zij opgemerkte passage in het Vier-programma De slimste mens ter wereld, met blauwe pantoffels op een kingsize bed, omringd door ‘sjoekes’ (soezen), kreeft, hotdogs, wijn, aardbeien en hamburgers. Het bed is gemaakt van chocolade, de rest is marsepein. Alles werd handgemaakt door de medewerkers van de bakkerij uit Hofstade.

In zijn marsepeinen versie zit Bockie met blauwe pantoffels op een kingsize bed, omringd door allerlei lekkers. Foto: if

Jaël Verleysen en zijn rechterhand Sofie Neirinck van de patisserie leidden dat in goede banen. “Het idee kwam van Bockie zelf”, vertelt bakker Alain Verleysen, vader van Jaël. “Hij zei dat hij het wel vangen zou vinden dat zijn moeder bij ons naar de winkel zou komen en nen dikken Bockie-koek kon vragen. Dus hebben we koek gemaakt, een bom van chocoladecrème, karamel en vanillecrème. Het is een dubbele koek, met de hoeveelheden van twee andere.” De koek kost 2,40 euro.

Video: Verleysen

Daarnaast kwam dus het marsepeinen miniatuurtje. “Wij doen dat al langer, karikaturen maken in marsepein”, zegt bakker Alain. Eerder bedacht bakkerij Verleysen zo ook al onder meer het ‘Dozje Vozje’, een parodie op het reusachtige mondmasker van burgemeester Christoph D’Haese in taartvorm. “Het is natuurlijk het tofst als je dat kan doen met een figuur die er nogal uitspringt zoals Bockie (echte naam: Jonas Van Boxstael, nvdr). Dat haar op die buik en zo, dat maakt het wel dankbaar. In één stuk kruipt gemakkelijk drie uur werk. De miniatuur zal daarom waarschijnlijk rond de honderd euro kosten.”

LEES OOK. Hilariteit over te grote mondmaskers blijft duren: bakker verkoopt zelfs ‘mondmaskertaartjes’