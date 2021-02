Coalitie benoemt nieuwe Kirgizische premier

De regeringscoalitie in Kirgizië heeft maandag de kandidatuur van Oeloekbek Maripov, voorzitter van het Rekenhof, als premier goedgekeurd. Het parlement moet nog instemmen met de kandidatuur van Maripov, maar dat lijkt een formaliteit.

De 41-jarige Maripov was de enige kandidaat om de regering van de gewezen Sovjetrepubliek te leiden. Hij geldt als loyaal aan president Sadyr Japarov.

Maripov stond aan het hoofd van het Rekenhof sinds 2016. Daarvoor bekleedde hij verschillende verantwoordelijkheidsfuncties in de presidentiële administratie van Koermanbek Bakijev en zijn opvolger Almazbek Atambajev, die momenteel in de cel zit.

De populist Sadyr Japarov is vorige week ingezworen als nieuwe president. Hij had de verkiezingen gewonnen in het land, dat was opgeschrikt door een politieke crisis. Japarov werd door aanhangers bevrijd uit de gevangenis tijdens de protesten.