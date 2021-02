Derde minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika

Stropers hebben een derde minder neushoorns gedood voor hun hoorn in Zuid-Afrika. Dat is vooral te danken aan de beperkingen op verplaatsingen vanwege COVID-19, heeft de regering maandag bekendgemaakt.

Vorig jaar werden minder dan 400 neushoorns gedood, ten opzichte van 594 in 2019. Dat zei minister van Milieu Barbara Creecy maandag in een persbericht.

Ook andere dieren, waaronder olifanten, die gedood worden voor ivoor, zijn opvallend minder gestroopt, voegde ze nog toe.

In het bekende nationaal park Kruger in Zuid-Afrika alleen al zijn alle dieren bijna 22 procent minder gestroopt. In 2020 werden 16 olifanten gedood, ten opzichte van 31 in 2019.

Bemoedigend

“Hoewel de uitzonderlijke omstandigheden vanwege het coronavirus deels hebben bijgedragen tot de daling neushoornstroperij in 2020, hebben ook de parkwachters en het veiligheidspersoneel die op post bleven en de bijkomende maatregelen om stropen en gerelateerde overtredingen effectief aan te pakken, een belangrijke rol gespeeld”, aldus nog Creecy.

Het Internationale Fonds voor Dierenwelzijn (IFAW) noemt de daling “bemoedigend”, maar waarschuwt dat neushoornstroperij een groot probleem blijft in Zuid-Afrika, zeker in nationaal Park Kruger.

De internationale handel in hoorns van de neushoorn en ivoor is verboden maar de illegale smokkel gaat voort, vooral door de vraag in Azië.

In China en Vietnam kan een kilogram hoorn tot 30.000 dollar (25.000 euro) kosten. Een hoorn weegt tussen de drie en zeven kilogram.