Borrell wil Navalny ontmoeten in Moskou

Tijdens zijn bezoek aan Moskou tussen 4 en 6 februari wil de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, de Spanjaard Josep Borrell, graag de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny ontmoeten. Dat heeft zijn woordvoerder maandag gezegd.

In opdracht van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese lidstaten reist Borrell later deze week naar Moskou af. Hij moet een normalisering van de relaties met Rusland in gang zetten, maar is ook gevraagd een “duidelijke boodschap” over te brengen aan zijn gesprekspartners. Zo eist de EU de onmiddellijke vrijlating van Navalny, na diens arrestatie in Moskou, meteen na zijn terugkeer uit Duitsland.

Protest

Borrell zou graag Navalny kunnen ontmoeten. “We staan in contact met het team van mijnheer Navalny om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor zo’n ontmoeting”, zei Borrells woordvoerder Peter Stano. “Maar voorlopig kan ik niets bevestigen.”

Zondag nog werden in Rusland naar schatting 5.000 personen opgepakt tijdens grootschalige protesten tegen de gevangenschap van Navalny. De Verenigde Staten, Canada en verschillende EU-landen veroordeelden deze arrestaties, maar Borrell zei ze slechts te betreuren. Zijn woordvoerder wilde niet antwoorden op vragen naar het opvallende verschil in toon. “De hoge vertegenwoordiger reist naar Moskou met een zeer sterke en zeer duidelijke boodschap van de Europese Unie: wat in Rusland gebeurt, is niet aanvaardbaar”, luidde het.