Tarik Tissoudali voorgesteld bij AA Gent: “Hein Vanhaezebrouck kan me een nog betere speler maken”

Gent - In laatste instantie kwam Beerschot nog op de proppen met een sterk verbeterd voorstel en ook uit Italië en het Midden-Oosten kreeg hij nog voorstellen maar Tarik Tissoudali werd maandagmiddag toch gewoon voorgesteld in de Ghelamco Arena: “Ik heb me geïnformeerd over hoe de coach denkt en werkt. Ik hoorde enkel maar positieve verhalen. Hij is een toptrainer in België en hij kan me nog een betere speler maken, op en naast het veld.” Tissoudali tekende tot juni 2023 in de Ghelamco Arena.

“Ik heb goede gesprekken gevoerd en kreeg veel vertrouwen van directie en trainer”, deed Tarik Tissoudali het relaas van zijn overgang naar de Buffalo’s. “Ze hebben laten zien dat als een club een speler wil hebben, ze er ook vol voor gaan. Dat gevoel had ik het meest bij Gent. Dit is een topclub in België en ook de juiste keuze voor mij om me verder te ontwikkelen. Het is een droom die uitkomt voor mij: aan de top spelen in Belgiê. En Europees spelen!”

Met Hernan Losada en DC United was er het voorbije weekend nochtans nog een geduchte concurrent voor AA Gent opgedoken maar die deal bleek uiteindelijk niet rond te krijgen: “Ik had al eerder gesproken met Losada, nog voor Gent zich meldde. Maar DC United heeft pas gehandeld na de match in Leuven en ze wilden inderdaad ook nog ver gaan. Maar mijn hoofd was al in Gent.”

“Ik had ook niet meer echt verwacht dat ik tegen Leuven zou spelen”, toonde Tissoudali zich oprecht verbaasd. “Mijn keuze stond gewoon al vast. Beerschot wilde me plots ook nog overtuigen met een nieuw bod. Ze wilden me absoluut houden. De laatste dag was echt zo hectisch, man. Maar ik wilde echt graag voor Gent voetballen: ze hebben veel balbezit en daar hou ik wel van. En hier kan ik focussen op mijn aanvallende kwaliteiten. Dat zal hier beter lukken dan bij Beerschot of bij de andere clubs die zich allemaal nog hadden gemeld.”

Hoge verwachtingen

Als je hem vraagt naar zijn favoriete positie, reageert hij even fluks als op het veld: “Schaduwspits!” Maar Tissoudali beseft wel dat er bij Gent nog meer van hem verwacht zal worden. “Druk zal er altijd zijn. Zeker bij een grote club. Ik moet gewoon voetballen en op het veld laten zien wat ik in mijn mars heb. Druk, daar moet je niet aan denken.”

De concurrentie in de Ghelamco Arena is evenwel niet min maar daar ziet hij ook weer kansen in: “Yaremchuk is een goede speler, topspits die makkelijk scoort. Ik zag veel beelden van zijn matchen en zie me wel heel goed samenspelen met hem. Hij is een meer grote, sterke balvaste speler. Terwijl ik meer de hoeken induik, diepgang en ook meer technische op de korte ruimte.”

Laatbloeier?

“Mij maakt het niet uit waar ik zal spelen, de coach beslist. Ik hou gewoon van voetballen. Maar ik kan nog op elk vlak verbeteren. Als ik zie naar de faciliteiten die hier aanwezig zijn. Ik ben echt nog in mijn groei. Een laatbloeier? Dat laat ik aan anderen over om te beoordelen”, aldus de voormalige Nederlandse publiekslieveling op het Kiel

En uiteindelijk bleek Tissoudali ook de raad van een ex-Buffalo ingewonnen te hebben: “Ik hoor wel eens vaker Mo Messoudi met wie ik nog samenspeelde. Ook privé hebben we contact: hij helpt me vaak als ik ergens mee zit. Hij zei ook meteen: dit moet je echt doen. Hij gaf me nog een extra zetje.” En zo belandt Tissoudali dus in Gent: “De mooiste stad van België? Nou ik kom uit Amsterdam, dus ben wel wat gewend (lacht).”