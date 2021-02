José Mourinho brengt hoopvol nieuws over Harry Kane: “Binnenkort kan hij weer meedoen”

De verwachting is dat Harry Kane over twee weken weer voor Tottenham Hotspur kan spelen. Dat zegt trainer José Mourinho over de spits, die onlangs in het verloren duel met Liverpool geblesseerd raakte aan beide enkels.

Zonder Kane verloren de Spurs zondag ook nog eens van Brighton & Hove Albion. Volgens Mourinho behoort Kane, aanvoerder van het Engelse elftal, tot de categorie onmisbare spelers. “Maar hij is onderzocht in een ziekenhuis en het ziet er goed uit. De verwachting is dat hij binnenkort weer kan meedoen.”

Tottenham speelt donderdag in de Premier League tegen Chelsea. Dat duel komt voor Kane zeker nog te vroeg.