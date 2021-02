Staatsgreep in Myanmar: hoe Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi (75) opnieuw de luis in de pels van het leger werd

In Myanmar heeft het leger Aung San Suu Kyi (75) opnieuw van haar vrijheid beroofd. In een militaire coup is de omstreden Nobelprijswinnares samen met andere politieke leiders opgepakt. Niet dat de macht van het leger er ooit weg was. “Maar de laatste maanden vaarde Aung San Suu Kyi steeds meer een eigen koers”, zegt professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB).