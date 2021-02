Bondsparket wil Club NXT-coach De Mil één wedstrijd schorsen: “Hij is geen voorbeeld voor 16-jarigen”

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt maandag twee speeldagen schorsing (waarvan een effectief) en 750 euro boete (waarvan 500 euro effectief) voor Rik De Mil, de trainer van Club NXT in 1B. Patrick Decsi, assistent-trainer van Lierse Kempenzonen, riskeert dezelfde straf.

De Mil werd zondag in de 90e minuut van de wedstrijd op het veld van Seraing (2-1) uitgesloten, omdat hij met dreigende toon aanhoudende kritiek uitte aan het adres van scheidsrechter Staessens. De trainer van Club NXT klaagde over een niet gefloten strafschop, maar ook over een fout van doelpuntenmaker Ndiaye voorafgaand aan de winnende treffer van Seraing.

Het Bondsparket aanvaardt niet dat de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel wordt getrokken. “De Mil heeft een voorbeeldfunctie. Een tirade waarbij hij niet van stoppen weet en dit met een dreigende klemtoon wordt door het Bondsparket niet beschouwd als zijnde een voorbeeld voor 16-jarigen in een reeks die behoort tot het profvoetbal”, klinkt het in de bondsactie. Bondsprocureur Ebe Verhaegen wees erop dat De Mil niet aan zijn proefstuk toe is. “Zijn casier staat vol met onbetamelijk en onverantwoordelijk gedrag.”

Ook Patrick Desci van Lierse Kempenzonen riskeert dus één wedstrijd geschorst te zijn om gelijkaardige redenen. Het Bondsparket vraagt er nog eentje met uitstel bovenop. Aanleiding voor de vordering is de houding van de assistent zondag in en tegen Westerlo (2-0) ten aanzien van ref Pirard. Desci kreeg de rode kaart, nadat hij nogal schertsend de scheidsrechter had geïmiteerd en ook ostentatief op de chrono had gewezen.

Tot slot riskeert Rok Grilec, de Sloveense materiaalman van Union, er twee wedstrijden niet bij te zijn in de dug-out van de Brusselaars. Tijdens de Zwanze Derby bij RWDM kreeg hij halverwege de tweede helft rood, omdat hij meermaals “fuck off” had geroepen naar de wedstrijdleiders.