Hardleerse pedofiel riskeert tien jaar cel voor verkrachting meisje (15) op camping: “Hij gebruikte de naam van zijn zoontje om contact te leggen”

Een 36-jarige man uit Halle riskeert in de Brugse rechtbank tien jaar effectieve celstraf voor verkrachting van een vijftienjarig meisje op een camping in Wenduine. De man werd eerder al drie keer veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen. “Hij gebruikte de naam van zijn eigen zoontje om contact te leggen met het slachtoffer.”

In de zomer van 2019 zocht Bruno V. via een chatsite contact met een toen veertienjarig meisje uit Rupelmonde. De ouders kwamen daar op uit en blokkeerden hem. Maar een jaar later begon V. opnieuw te ...