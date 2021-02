Lancering van Chinees privaat lanceerbedrijf mislukt

De lancering van een draagraket van het Chinese private lanceerbedrijf iSpace is mislukt, zo heeft het staatspersbureau Xinhua maandag bericht.

De ongeveer twintig meter hoge viertrapsraket van het type Hyperbola-1 (SQX-1) liet het kort na opstijgen van op de ruimtehaven Jiuquan in de Gobi-woestijn afweten. Tijdens de vlucht is een “abnormaal gedrag” vastgesteld.

Naar de oorzaak loopt een onderzoek. De zelf ontwikkelde draagraket kan volgens iSpace normaal tot 300 kilo nuttige lading in een lage baan brengen. Wat de commerciële draagraket tijdens haar tweede missie meevoerde is onduidelijk.

In juli 2019 is het bedrijf er bij de maidenmissie in geslaagd twee kunstmanen in de ruimte te brengen, wat gold als een “mijlpaal” voor de private Chinese ruimtevaartindustrie.

Terwijl het officiële Chinese ruimtevaartprogramma onder het leger valt, zijn er in het Aziatische land tientallen privéfirma’s die proberen een graantje mee te pikken van de lanceermarkt.