Biden nodigt Republikeinen uit om over coronasteunpakket te praten

De Amerikaanse president Joe Biden wil het gesprek aangaan met de Republikeinen in de Senaat over zijn coronasteunpakket. Hij is bereid toegevingen te doen, maar kan niet akkoord gaan met het tegenvoorstel dat tien Republikeinen zondag bekendmaakten. Biden nodigde de groep maandagavond (23.00 uur Belgische tijd) uit om van ideeën te wisselen.

De tien Republikeinen stelden een pakket voor van 618 miljard dollar, wat slechts een derde is van de 1.900 miljard die Biden nodig heeft voor zijn plan. De Republikeinen pleiten onder meer voor rechtstreekse eenmalige betalingen aan bepaalde Amerikanen van 1.000 euro, terwijl Biden een bedrag van 1.400 naar voren had geschoven. De Republikeinen limiteren ook het aantal mensen dat in aanmerking komt voor financiële hulp.

Volgens nieuwszender CNN is Biden bereid om compromissen te sluiten en de kost van het steunpakket wat naar beneden bij te stellen, maar is het plan van de Republikeinen zeker geen optie. Het Witte Huis zou er vooral voor open staan om eventueel het bedrag te beperken van de steun die families krijgen die meer dan 150.000 dollar per jaar verdienen.

Hulppakket

In Bidens voorstel wordt onder meer 160 miljard dollar uitgetrokken voor het vaccinatieprogramma, 170 miljard voor het heropenen van de scholen en 1.000 miljard voor directe hulp, zoals werkloosheidsuitkeringen. Ook gaat 440 miljard dollar naar onder meer bedrijven en naar een noodfonds voor lokale regeringen.

Het Amerikaanse Congres had eind december al een hulppakket van 900 miljard dollar goedgekeurd, met daarin een eenmalige cheque van 600 dollar voor bepaalde Amerikanen. Toenmalig president Donald Trump eiste toen, met steun van heel wat Democraten en Republikeinen, dat dat bedrag zou opgetrokken worden tot 2.000 dollar. Met de 1.400 in Bidens plan zou dat bedrag dan toch gehaald worden.

Kort na het uitbreken van de coronapandemie had het Congres ook al stimuluspakketten van in totaal bijna 3.000 miljard dollar goedgekeurd.

De Amerikaanse economie heeft zwaar te lijden onder de coronapandemie. De werkloosheidsgraad bedraagt vandaag 6,7 procent, terwijl die voor de crisis nog op 3,5 procent lag. De economie kromp vorig jaar met 3,5 procent, de sterkste daling sinds 1946.