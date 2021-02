Hoe groot is de kans dat je besmet raakt door winkelkarretje of ander oppervlak? Dit zegt de wetenschap

Wie corona oploopt, doet dat niet via een winkelkarretje of een liftknop, schrijft het gerenommeerde wetenschappelijke magazine Nature. Via verschillende brononderzoeken concluderen ze dat corona in slecht twee instanties effectief werd doorgegeven via contact met een oppervlakte. Viroloog Steven Van Gucht beaamt, maar blijft voorzichtig. “Zeker niet de belangrijkste bron, maar ik zal mijn karretje blijven ontsmetten.”