Parket opent onderzoek naar overlijden 65-jarige man in cel

Antwerpen - Het parket Antwerpen heeft een onderzoek geopend na het overlijden van een 65-jarige man in het cellencomplex van het Vlinderpaleis in Antwerpen. In deze fase van het onderzoek wijst alles in de richting van een natuurlijk overlijden.

De man uit Brasschaat werd vandaag overgebracht naar het gerechtsgebouw in Antwerpen met het oog op zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter. Hij werd vrijdag in Brasschaat opgepakt na feiten van intrafamiliaal geweld. Door medische problemen werd hij afgelopen weekend al opgenomen in het ziekenhuis.

Rond 11.45 uur reageerde de zestiger, die was opgesloten was in een doorgangscel, niet op vragen van dienst GeOV. Er werd meteen met een reanimatie gestart, die kort daarna werd overgenomen door een medisch urgentieteam. Alles werd geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is helaas niet gelukt. De man overleed.

Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en stapte met de rechter ter plaatse af, bijgestaan door de wetsdokter. Ook het labo kwam ter plaatse. De wetsdokter heeft geen uiterlijke tekenen van geweld vastgesteld. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet. Morgen volgt nog een autopsie.