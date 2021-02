Mag er alcohol geschonken worden tijden WK in Qatar? “De mensen zullen wel iets in hun glas krijgen”

Het is nog even afwachten of er in de winter van 2022 alcohol verkocht zal mogen worden tijdens het WK in Qatar, maar Match Hospitality, de hospitaltypartner van de Wereldvoetbalbond FIFA gaat ervan uit dat dat wel het geval zal zijn. “De fans zullen wel iets in hun glas krijgen”, vertelde voorzitter Jaime Byrom, “het is onze verwachting dat alcohol toegelaten zal worden.”

Byrom heeft het dan wel over de fans die kiezen voor het VIP-pakket van Match Hospitality, dat sinds maandag online gekocht kan worden. Drankjes zijn daarbij inbegrepen, maar of het dan ook om alcolholhoudende drank gaat, wordt niet gespecificeerd. “Op dit moment zijn we wel degelijk van plan alcohol aan te bieden, maar uiteraard zullen we dat niet doen als de overheid er anders over beslist.”

Of fans buiten de VIP-ruimten alcohol zullen kunnen drinken, is ook nog onzeker, al is Budweiser een sponsor van het toernooi. Alcohol is voor moslims verboden in Qatar, niet-moslims kunnen onder bepaalde voorwaarden wel een toelating krijgen om alcohol te verkopen.