Verklede carnavalisten niet welkom in Aalst tijdens krokusvakantie

Elke vorm van feest blijft uit in de carnavalsperiode. Volgens de burgemeester is dat broodnodig om mogelijke besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Foto: LDS

Aalst - Van 13 tot 21 februari is het niet de bedoeling dat er in carnavalskostuum door de stad gelopen wordt. Dat zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Beboeten kunnen en willen we niet, maar ik reken op de verantwoordelijkheid van de carnavalisten.”

D’Haese had het in de gemeenteraad maanden geleden al gezegd: geen verkleedkostuums op openbaar domein tijdens de carnavalsperiode. Hij herhaalt nu die vraag. “Als stadsbestuur willen we dit niet, en evenmin dat ze carnavalsattributen meenemen. Beboeten gaan we niet doen, daar is ook geen juridische grond voor, we rekenen op ieders burgerzin en gezond verstand, maar we gaan wel absoluut samenscholingen moeten vermijden. Hier gelden de regels onverkort. Corona en carnaval zijn geen vrienden en zullen het wellicht nooit worden. Ik hou zelf te veel van carnaval om carnavalisten met boetes om de oren te slaan, maar ik ben ervan overtuigd dat dat ook niet nodig zal zijn. Aalstenaars zijn expressieve, creatieve maar ook verantwoordelijke mensen. We hebben elkaar nodig om dit virus te verslaan.”