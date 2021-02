En dan komt je zoontje thuis … met een hert

Groot was de verbazing van Stephanie Brown toen haar zoontje afgelopen week thuiskwam. Dominic was in de buurt van hun vakantiehuisje in de Amerikaanse staat Virginia gaan spelen en hield daar een bijzondere vriend aan over: een jong hert.

Het gezin was aan het inpakken om het vakantiehuis te verlaten terwijl hun vierjarige zoon Dominic buiten speelde. “Toen ik voetstappen bij de deur hoorde, besloot ik een kijkje te gaan nemen”, schrijft mama Stephanie Brown op Facebook. “En dan zie je je zoon in de deuropening staan, samen met een babyhert. Ze wilden samen naar binnen komen.” Brown wist niet meteen wat ze met de situatie moest aanvangen. “Ik liep stilletjes weg om mijn smartphone te halen zodat ik een foto kon maken van Dominic en zijn nieuwe vriend.” Erna was het tijd om afscheid te nemen. “Ik vroeg aan Dominic om zijn nieuwe vriendjes naar het bos te brengen zodat zijn moeder hem zou kunnen vinden.”

Zonder te mopperen, begeleidde Dominic het hertje naar het bos. Even daarna vertrok de familie terug naar huis...maar hun vakantie gaan ze niet snel vergeten.