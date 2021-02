Zanger Marilyn Manson door verschillende vrouwen beschuldigd van misbruik

De Amerikaanse zanger Marilyn Manson is maandag door verschillende vrouwen beschuldigd van misbruik en intimidatie. Onder meer de Amerikaanse actrice Evan Rachel Wood, een ex-vriendin van Manson, zegt dat ze het slachtoffer was van “jarenlang afschuwelijk misbruik”.

Minstens vijf vrouwen hebben maandag, zo goed als tegelijkertijd, via Instagram beschuldigingen geuit tegen de 52-jarige rockzanger, die officieel Brian Warner heet.

Actrice Evan Rachel Wood (33), onder meer bekend van de serie ‘Westworld’, zegt dat Manson haar “psychisch gemanipuleerd” heeft toen ze nog geen twintig jaar oud was. Daarna werd ze nog jarenlang op verschrikkelijke wijze misbruikt, zo schrijft ze. “Ik werd gebrainwasht en tot onderwerping gemanipuleerd.”

Manipulatie

Wood was jarenlang de vriendin van Marilyn Manson. In 2010, enkele maanden na hun verloving, kwam er een einde aan de relatie. In 2018 had de actrice voor een gerechtscommissie in het Huis van Afgevaardigden al verklaard dat ze jarenlang lichamelijk en psychisch werd misbruikt en verschillende keren werd verkracht. Maar tot nu toe had ze geweigerd om de naam van de dader bekend te maken.

Samen met Wood traden maandag dus nog vier andere vrouwen naar voren die zeggen dat ze een relatie met Manson hebben gehad. Ook zij beschuldigen de shockrocker van manipulatie, intimidatie, mishandeling en bedreigingen. Eén van die vrouwen zegt ook meermaals te zijn verkracht.

De woordvoerder en de advocaat van de zanger hebben voorlopig nog niet gereageerd op de beschuldigingen.