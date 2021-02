Zestiger brengt echtgenote om het leven in Welkenraedt

Een man heeft zondagvoormiddag in Welkenraedt, provincie Luik, zijn echtgenote om het leven gebracht. Dat zegt Gilles de Villers Grand Champs, afdelingsprocureur van het parket van Luik. Hij bevestigt daarmee een bericht van L’Avenir Verviers.

“Zondag, rond 7 uur, belde een inwoner van Welkenraedt de politie. Ter plaatse vonden de agenten het levenloze lichaam van zijn echtgenote”, aldus de Villers Grand Champs.

De man werd opgepakt en bekende al snel de feiten, zegt de Villers Grand Champs. Er werd een autopsie uitgevoerd. Uit het eerste onderzoek blijkt dat het slachtoffer gewurgd is.

“Er moet veel onderzoek verricht worden, want het koppel was niet bekend bij justitie. We hebben geen enkele aanwijzing over het motief”, zegt de Villers Grand Champs.

Een onderzoeksrechter beval de aanhouding van de man, voor opzettelijke doodslag. Vrijdag verschijnt de verdachte voor de raadkamer.