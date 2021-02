Apothekers hebben bedenkingen bij plannen Colruyt als afhaalpunt voor Newpharma: “Aflevering geneesmiddelen hebben begeleiding nodig”

Wie een bestelling plaatst bij online-apotheek Newpharma, zal dat voortaan ook kunnen afhalen bij de ColliShop-afhaalpunten van Colruyt. De supermarktgroep zelf zal meer parafarmaceutische producten in de rekken plaatsen. De apothekers hebben hun bedenkingen over die plannen.

Colruyt zegt in te willen spelen op het groeiend bewustzijn bij klanten van het belang van een gezonde levensstijl. Klanten zullen bestellingen bij online-aptoheek Newpharma - waar zowel Colruyt als de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt een belang in heeft - kunnen afhalen bij ColliShop, het afhaalpuntennetwerk van de Colruyt-groep. Het gaat onder meer om geneesmiddelen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is.

Begeleiding

Colruyt zelf zal in de rekken meer parafarmaceutische producten - denk aan voedingssuplementen of middelen tegen hoest en verkoudheid - plaatsen. Initieel gaat het om 80 winkels, maar het is de bedoeling het aanbod nationaal uit te rollen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) - de spreekbuis van de apothekers - heeft bedenkingen bij de plannen van Colruyt. Elke aflevering van geneesmiddelen, ook al zijn het voorschriftvrije geneesmiddelen zoals bij Colruyt het geval, heeft begeleiding nodig, vertelt woordvoerder Georges Verpraet.

Zo kan bijvoorbeeld de neusspray Otrivine, paracetamol of ibuprofen online worden gekocht. “Dat zijn producten die niet onschuldig zijn, en waar toch best omkadering bij hoort”, zegt Verpraet.