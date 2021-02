Afgehakt hoofd door raam gegooid in Zuid-Frankrijk, man opgepakt

Een man is maandagnamiddag opgepakt in het centrum van de Zuid-Franse stad Toulon, na de ontdekking van een afgehakt hoofd in een kartonnen doos die uit het raam van een appartement werd gesmeten. Dat zeggen bronnen bij de politie. Het zou niet om terrorisme gaan.

De politie werd iets voor 14.30 uur gewaarschuwd, toen voorbijgangers de kartonnen doos uit het raam zagen vallen van een flatgebouw aan het Lafayetteplein, op een steenworp van de haven. Dat heeft de woordvoerder van de Dienst Openbare Veiigheid (DDSP) van het departement Var bevestigd aan het Franse persagentschap AFP, nadat de regionale krant Var Matin er al had over bericht.

Kort nadat de ordediensten, waaronder een ploeg van de anti-criminaliteitsbrigade (BAC), waren aangekomen, verscheen een man aan het raam met zijn handen vol bloed. Daarom werd een beroep gedaan op agenten van de antiterreur-eenheid van de Franse Nationale politie (RAID), om binnen te vallen.

Allerslechtste

Rond 15.00 uur geraakte de politie binnen. Ze beukten de deur in waarachter de verdachte zich had gebarricadeerd. Geen enkele agent raakte gewond en de man, die alleen in het het appartement was, was niet gewapend. “Er is niets dat wijst op een terroristische daad”, benadrukt de DDSP.

Volgens andere politiebronnen zou het kunnen gaan om het hoofd van één van de twee daklozen die de nacht doorbrachten in het appartement. De lokale politie was ’s nachts al tussengekomen voor een ruzie, zeggen diezelfde bronnen.

Buiten het slachtoffer en de opgepakte man was er niemand in het appartement toen de ordediensten binnenvielen.

“Deze uiterst kwalijke daad toont aan dat de menselijke waanzin, wanneer ze tot haar hoogtepunt gedreven wordt, het allerslechtste kan voortbrengen”, zei de burgemeester van Toulon in een persbericht. Hij verduidelijkte dat “de motieven van het individu dat deze gruwelijke daad heeft gepleegd, nog niet gekend zijn”. Het lokale parket onderzoekt de zaak.