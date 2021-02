Ex-wereldkampioen Sami Khedira verlaat Juventus voor het Hertha van Boyata en Lukebakio

Middenvelder en voormalig wereldkampioen Sami Khedira verlaat de Italiaanse landskampioen Juventus voor de Duitse eersteklasser Hertha Berlijn, waar hij ploegmaat wordt van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, zo maakte de club maandag bekend.

De 33-jarige Khedira komt transfervrij over van Juventus, waar hij geen rol van betekenis meer speelde. Zijn laatste wedstrijd speelde hij er in november 2019. Nadien was hij maanden out vanwege een knieoperatie en geraakte hij niet meer terug in de ploeg. De controlerende middenvelder kwam sinds de zomer van 2015 voor Juve uit, dat hem destijds had overgenomen van Real Madrid. In eigen land speelde hij tot nu toe enkel voor Stuttgart.

Ook in het aanvallende compartiment haalde Hertha versterking, met de Servische spits Nemanja Radonjic, die overkomt van Olympique Marseille. De 24-jarige international wordt gehuurd, met optie tot aankoop.