Nobelprijscomité “geschokt” door arrestatie van Aung San Suu Kyi

Het Noorse Nobelprijscomité heeft maandag gezegd “geschokt” te zijn door de staatsgreep in Myanmar en de arrestatie van regeringsleider Aung San Suu Kyi, die de Nobelprijs voor de Vrede kreeg in 1991, en verscheidene andere bestuurders. Het heeft hun “onmiddellijke vrijlating” geëist.

Het Nobelprijscomté “eist de onmiddellijke vrijlating van Aung San Suu Kyi en de andere opgepakte politici en en respect voor de verkiezingen van vorig jaar”, klinkt het in een verklaring aan het Franse persagentschap AFP.

“Aung San Suu Kyi heeft de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen in 1991 als erkenning van haar dappere strijd voor de democratie in Myanmar”, aldus het Nobelprijscomité. “Ze bleef een boegbeeld van de groei van democratie, zelfs in de jaren toen ze gevangengehouden werd door het leger en na haar bevrijding”.

De afgelopen jaren kreeg het Nobelprijscomité te maken met verscheidene oproepen om de Nobelprijs voor de Vrede weer af te nemen van Aung San Suu Kyi, na kritiek op haar passiviteit bij de gewelddaden - gekwalificeerd als “genocide” door onderzoekers van de Verenigde Naties - die gepleegd werden tegen de Rohingya, een moslimminderheid.

De vijf leden van het comité hebben die vraag altijd van tafel geveegd, omdat ze van mening zijn dat de statuten van de Nobelprijs dat niet toelaten.