Elke week een Belgische brouwerij erbij: “Het wordt wat veel, iemand moet al die bieren ook nog opdrinken, hé”

Ondanks de crisis is er afgelopen jaar elke week minstens één nieuwe brouwerij opgericht in ons land. Corona of niet, de Belg brouwt als nooit tevoren. Maar hoe lang blijft de hype van Belgisch ambachtelijk bier nog duren? “Het wordt wat veel: iemand moet al die bieren ook nog opdrinken natuurlijk”, zegt Freddy Van Daele van de federatie van bierproefverenigingen.