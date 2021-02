Nicolas Frutos volgt Hernan Losada naar de VS en wordt assistent bij DC United

Nicolas Frutos heeft zijn beslissing gemaakt. De Argentijnse T2 verlaat Anderlecht voor een avontuur bij DC United, de nieuwe club van zijn landgenoot en ex-ploegmaat Hernan Losada.

Frutos en Losada hebben een gemeenschappelijk verleden. De twee Argentijnen speelden in het seizoen 2008-2009 samen bij Anderlecht. In totaal stonden de twee amper vier keer samen op het veld.

Voor de functie van T2 bij DC United dacht Losada in eerste instantie aan Will Still en Pieter Jacobs, zijn assistenten bij Beerschot. De eerste volgde hem op als T1 op het Kiel, de tweede zag een avontuur in de VS niet zitten. Nu kwam Losada dus uit bij zijn landgenoot Frutos.