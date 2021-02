Roberto Martinez benadert Leeds-verdediger met dubbele nationaliteit voor Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft telefonisch contact opgenomen met Pascal Struijk, een 21-jarige verdediger die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in de Premier League bij Leeds. Dat werd door zijn zaakwaarnemer Tim Vrouwe bevestigd aan onze zusterkrant ‘De Telegraaf’. Struijk is een Nederlander die bij ADO Den Haag en Ajax werd opgeleid, maar is geboren in Deurne (Antwerpen) en kan daardoor ook voor de Rode Duivels uitkomen.

Het is een publiek geheim dat Martinez, die vorig jaar zijn contract als bondscoach verlengde tot na het WK 2022, zich al langer het hoofd breekt over de toekomst van de verdediging van de nationale ploeg. Jan Vertonghen (33) en Toby Alderweireld (31) zijn de jongsten niet meer, Thomas Vermaelen (35) heeft zich door de coronacrisis nog geen enkele keer kunnen melden bij de Rode Duivels en Vincent Kompany (34) is intussen gestopt.

De voorbije maanden mochten op die manier al youngsters als Sebastiaan Bornauw , Zinho Vanheusden en Hannes Delcroix (allen 21) debuteren. Maar Martinez heeft dus nog andere ijzers in het vuur. De 1,90 meter lange Struijk staat sinds Kerstmis elke wedstrijd in de basis bij het Leeds van Marcelo Bielsa en doet het er goed. Hij heeft nog een lange carrière voor zich en is bovendien linksvoetig, terwijl Martinez eerder al heeft aangegeven dat België niet al te dik zit in linksvoetige verdedigers.

België kan hem beter gebruiken dan Oranje

De vraag is hoe Struijk zal reageren op de aandacht van Martinez. Eerder had hij al duidelijk gemaakt dat Nederland, voor wie hij ook als jeugdinternational gespeeld heeft, zijn voorkeur wegdraagt. Maar achterin baden onze Noorderburen in weelde met jongens als Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind of opkomend talent Sven Botman. “Mochten ze het bij Oranje niet met mij zien zitten en de Belgische bondscoach is wel bereid om mij een kans te geven, dan zou ik zeker voor de Rode Duivels kunnen kiezen”, zei Struijk minder dan een jaar geleden nog in Knack VIP.