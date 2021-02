Professor Steven Callens over vaccinatiestrategie: “Weinig verschil tussen gezonde vijftiger en twintiger”

De oproep om jongeren te vaccineren voor de ouderen heeft heel wat losgemaakt. Ook bij de politiek, experts en medici. “Ik vind het een fantastisch mooie oproep maar of het de meest efficiënte is… Ik moet er kanttekeningen bijmaken”, zegt Steven Callens, professor infectieziekten (UZ Gent).

Verschillende bezorgde ouders en volwassenen onder wie Heidi De Pauw van Child Focus, kinderpsychiater Peter Adriaenssens en federaal procureur Frederic Van Leeuw trokken in een open brief aan de alarmbel over de situatie van de jongeren tijdens de coronapandemie. De ondertekenaars van de brief zeggen ook dat ze een stapje opzij willen zetten voor de jongeren. “Want wij hebben al veel kunnen genieten van het leven. Reizen, restaurants, concerten, cafés... We hebben al gulzig gegeten en gedronken in alle betekenissen van het woord. En uiteraard willen we dat terug, en snel. Maar laat ons eerlijk zijn: we hebben al veel gehad.”

Steven Callens vindt de brief vooral een mooi en warm initiatief. “Het toont dat er zelfs in deze tijden nog veel solidariteit is”, zegt hij in ‘Terzake’. “Maar of het ook de meest efficiënte manier is, daar durf ik kanttekeningen bij te maken. Als de groep van de gezonde jongeren en gezonde vijftigers aan de beurt is, dan zal het vaccineren snel gaan. Dan komen we hoogstwaarschijnlijk in een soort vaccinweelde terecht. Alle vaccinatiecentra draaien dan al op volle toeren.” Maar dat duurt nog enkele maanden. “Maar die tijd komt en als dan al die vaccins beschikbaar zijn, dan spreken we misschien wel over een valse keuze tussen de twintiger die meteen naar het vaccinatiecentrum kan komen en die vijftiger die op dat moment niet kan.”

Kortom: dan is er eigenlijk geen verschil meer tussen een gezonde vijftiger en een twintiger. “Die vijftiger kan zich misschien wel de week erna vrijmaken voor zijn vaccin. We zien dat in die leeftijdscategorieën de kans op ernstige ziekten en overlijden een stuk kleiner is: er is dan eigenlijk geen verschil tussen die twee leeftijdsgroepen.”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) is het daarmee eens. “Ik begrijp de vraag maar ben geen voorstander om de strategie om te gooien”, zegt hij in VTM NIEUWS. “Eerst moeten de kwetsbaren gevaccineerd worden want zij komen het snelst in het ziekenhuis terecht. Ook dat is een voorwaarde om te kunnen versoepelen.” En ook: de laatste is niet de laatste. “Het is niet omdat je als laatste gevaccineerd wordt, dat je ook als laatste je vrijheid terugkrijgt.”

Wie wanneer ook gevaccineerd wordt: de maatregelen zullen toch pas opgeheven worden als zeventig procent gevaccineerd is. “Ik heb het zelfs over 80 à 90 procent”, zegt Callens. “De vaccinatiebereidheid is zo groot dat we gemakkelijk aan die percentages zullen geraken.” Maar we moeten ons niet fixeren op een cijfer. “We moeten kijken naar de realiteit, die zal het ons leren.”