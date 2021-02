Microbioloog Louis Ide: “Wie antistoffen heeft, kan nog even wachten op vaccin”

“Wie ziek geweest is en nog over antistoffen beschikt, is waarschijnlijk nog even immuun tegen het coronavirus. Die kan nog even wachten op zijn vaccinatie”, dat zegt Louis Ide, microbioloog in het AZ Jan Palfijn en coördinator van de vaccinatie in het ziekenhuis in ‘Terzake’.

Het personeel van de Covid-afdeling, Intensieve Zorg en spoedeisende hulp van het AZ Jan Palfijn heeft inmiddels zijn spuitje gehad. Na de vaccinatie waren er nog vijftien dosissen over, die naar het personeel van de afdeling geriatrie gingen. De vaccins werden niet willekeurig uitgedeeld maar volgden een aparte strategie. “We vroegen of we de antistoffen bij het personeel mochten bepalen”, zegt Ide in ‘Ter Zake’. “Wie er geen had, werd eerst gevaccineerd. De anderen moeten nog even wachten.” Daarmee wil de arts een soort van microkosmos creëren. “Op die manier proberen we een grotere groep in een soort immuunstatus te krijgen waardoor de kans op besmetting met de patiënten kleiner wordt.”

Uitstel

Onomstotelijk bewijs voor die strategie is er niet, daarvoor kennen we het coronavirus nog niet goed genoeg maar antistoffen hebben, lijkt de kans op ziekte te verminderen. “Het gaat om uitstel van vaccinatie als er schaarste zou zijn, niet om afstel.” De strategie wordt in onder meer Litouwen toepast: wie besmet was met het virus moet minstens drie maanden wachten op zijn vaccin.

In België maakt deze strategie geen deel uit van het vaccinatieplan. “Ik vind het een goed idee als het gaat om vaccinschaarste”, zegt Steven Callens, professor infectieziekten (UZ Gent). “In het ziekenhuis was het een goede manier om kudde-immuniteit te bewerkstelligen met een beperkt aantal vaccins. Maar binnen enkele maanden zitten we in een andere situatie: dan kennen we een vaccinweelde.” En dan slaat de balans om. “Dan kost het meer geld en tijd om de antistoffen te bepalen dan om te vaccineren. Voor de brede uitrol van de vaccinaties zal het alleen maar de boel ingewikkelder maken.”