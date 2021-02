Coronacluster bij Audi in Vorst, productie deels onderbroken

Brussel / Vorst - In de fabriek van Audi Brussels in Vorst zijn bij systematische tests meerdere coronagevallen aan het licht gekomen bij een ochtendploeg. Het volledige team van twintig medewerkers is voor veertien dagen in quarantaine geplaatst. Dat schrijft RTL Info en Audi Vorst en vakbond ABVV bevestigen het nieuws aan Belga.

Toen maandagvoormiddag bleek dat enkele werknemers van een ochtendploeg in de montagehal positief hebben getest op COVID-19 werd in de fabriek van Audi Brussel het werk meteen stilgelegd. Alle leden van de bewuste ploeg ondergingen meteen een sneltest en ook een PCR-test. Morgen/dinsdag volgen de resultaten van die laatste.

“De gezondheid van de werknemers heeft de hoogste prioriteit en dus hebben we beslist om de volledige ploeg veertien dagen in quarantaine te plaatsen”, vertelt Peter D’Hoore, woordvoerder van Audi Brussels.

De vakbond ABVV ondersteunt de strenge maatregelen en benadrukt ook dat de gezondheid voorop staat. De productie is zeker tot woensdag gedeeltelijk onderbroken. In de tussentijd worden werknemers opgeleid om het werk van de getroffen ochtendploeg over te nemen. De namiddagploeg werkt wel gewoon voort.

Morgen/dinsdag volgt nog verder overleg over de gevolgen voor de productie en de testresultaten. Komende woensdag kan op de specifieke afdeling het werk hernomen worden.