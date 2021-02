Voormalig minister Philippe Muyters (N-VA) wordt schepen in Edegem

Edegem - In Edegem wordt voormalig Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) vanaf 1 maart schepen van Mobiliteit, Publiek Domein en Natuur. Muyters zal huidig schepen en partijgenoot Birre Timmermans vervangen, die omwille van haar gewijzigde professionele situatie afscheid neemt van de actieve politiek en haar mandaten ter beschikking stelt van de partij.

Het bestuur van N-VA Edegem schoof Muyters maandagavond unaniem naar voor om Timmermans op te volgen. Muyters stelt volgens N-VA “zijn politieke ervaring en zijn competenties als bestuurder ter beschikking om het programma van N-VA-Edegem mee verder te realiseren en onze ploeg te ondersteunen”.

Het afscheid van Timmermans zorgt voor een soort stoelendans in het bestuur en de gemeenteraad van Edegem. Timmermans was ook bevoegd voor Toerisme, Zuidrand en Dierenwelzijn, maar die bevoegdheden worden verdeeld onder schepen Koen Michiels en burgemeester Koen Metsu.

Gemeenteraadsvoorzitter Muyters wordt dus schepen, terwijl Timmermans in de gemeenteraad wordt vervangen door eerste opvolger Axel Guldentops. In de marge is er nog een wissel bij de N-VA-fractie: raadslid Guido Wallebroek geeft eveneens op 1 maart de fakkel door aan tweede opvolger Els Pauwels-Croegaert, moeder van wielrenner Serge Pauwels.