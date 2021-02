Biostatisticus Niel Hens: “Als je alles op een rij zet, is de curve redelijk onder controle”

Biostatisticus Niel Hens ontkent niet dat we nog steeds in een coronacrisis zitten maar toch wil hij ook enkele lichtpunten benadrukken. “We zitten in een periode met veel onzekerheid maar als je alles op een rijtje zet, is de curve redelijk onder controle”, zegt Hens in ‘De Afspraak’. “Zeker als je gaat vergelijken met onze buurlanden.”

Toen vorige week een rapport uitlekte waarin experten aantoonden dat de nieuwe Britse variant van het coronavirus 65 procent besmettelijker is dan de ‘klassieke’ variant brak er hier en daar grote ongerustheid uit. Maar in een nieuw rapport, waar biostaticus Niel Hens deel van uitmaakt, ligt dat cijfer toch iets lager. “In het rapport spreken we van een extra besmettelijkheid van 40 à 50 procent”, zegt Hens in ‘De Afspraak’. “Het reproductiegetal zou dus ook lager liggen.”

Nuances

En dat is niet het enige waarover de biostaticus genuanceerd positief is. “De cijfers van de ziekenhuisopnames zijn goed. We moeten voorzichtig zijn maar we kunnen niet ontkennen dat we ze onder controle krijgen. We zien de eerste tekenen die ons hoopvol stemmen.”

Maar Hens benadrukt: hij is genuanceerd positief. “We zitten nog altijd in troebel water maar we moeten meer werk maken van de mentale gezondheid. Dat is heel belangrijk. We moeten bekijken wat mogelijk is en hoe we tegelijk de epidemie onder controle houden. We zijn nog niet waar we moeten zijn want het kan nog allemaal beter. Het blijft roeien met de riemen en inzichten die we hebben.”