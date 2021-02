Kristel Appelt bekent op assisenproces en zet ex te kijk: “Ik heb aan Björn een mes gevraagd. En dat heeft hij me gegeven, ja”

“Ik had een mes in mijn handen, toen ik op Andy afstapte.” Op de eerste dag van haar assisenproces heeft Kristel Appelt (27) een bekentenis gedaan. Dat ze Andy Vandereyt (30) zelf ook heeft neergestoken, dat wil ze niet meer tegenspreken. Haar advocaat had geëist dat ze “schoon schip” zou maken. Maar daarvoor moest Appelt de verliefde medebeschuldigde Björn De Candt (30), die haar even voordien nog openlijk had verdedigd, als een leugenaar te kijk zetten.