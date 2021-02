Anderlecht scoort amper, Anderlecht pakt (te) weinig punten. Vroeger werd er bij paars-wit dan naar de coach gekeken, maar Vincent Kompany (34) is onschendbaar. Oké, Play-off 1 kan nog, maar om zijn aura te behouden, moet Vince The Prince toch dringend resultaten boeken.

Deze uitspraak van Vincent Kompany glipte zondag door de mazen van het net. “Als Bas Dost niet zou scoren bij Club Brugge, zouden we hem ook anders bekijken.” Tja, dat is nu net het punt. Dost doet in ...