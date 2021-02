KV Oostende weigerde Italiaans bod van 5 miljoen euro op ‘transfervrije tester’ Arthur Theate

KV Oostende is de enige club die in deze wintermercato geen transfers heeft gedaan. Veel scheelde het nochtans niet. Het Italiaanse Bologna, 15de in de Serie A, bood 5 miljoen voor Arthur Theate (20).

De jonge Belgische verdediger nam het voorstel in overweging, maar KVO zei neen. De Amerikaanse eigenaars wilden op zijn minst 10 miljoen euro. Straf, want Theate was vorige zomer gewoon een transfervrije tester die bijna per toeval meetrainde. Nu is de voormalige jeugdspeler van Standard en Genk wel één van de grote revelaties en hij is ondertussen belofteninternational, maar de kustploeg weerstond dus de verleiding om hem na een half jaar te verkopen.

KVO probeerde wel om Fashion Sakala nog te slijten. De topschutter met 12 goals is in de zomer einde contract en de Oostendenaren wilden hem verkopen voor 2,5 miljoen euro. Antwerp klopte aan, maar Sakala had er geen oren naar. Het is nu afwachten of hij in juli transfervrij vertrekt of alsnog een nieuw contract tekent.