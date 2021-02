De groentjes van Manchester City: waarom de meningen in Lommel negen maanden na de overname nog steeds verdeeld zijn

Negen maanden na de overname door de City Football Group krijgen de kasplantjes van SK Lommel hun eerste scheuten. In de competitie laten de jonge talenten van City fris voetbal zien, vanavond wacht met KV Kortrijk een eersteklasser in de Croky Cup. In Noord-Limburg weten ze nog altijd niet of ze blij moeten zijn met de overname.