Lamkel Zé doet nog altijd mee: drukke dag op de Bosuil, maar enfant terrible van Antwerp blijft

Het stond in de sterren geschreven: Didier Lamkel Zé (24) blijft gewoon bij Antwerp. Ook gisteren kwam er geen bod de moeite waard binnen voor de Kameroener. Nochtans was Deadline Day druk genoeg op de Bosuil en zijn er voldoende andere spelers wél vertrokken.

De selectie afslanken: dat is alvast gelukt. Centrale verdediger Junior Pius (25) werd verhuurd aan STVV, dat ook een aankoopoptie bedong. Centrale middenvelder Louis Verstraete (21) werd verhuurd aan Waasland-Beveren, dat een aankoopoptie bedong. Offensieve middenvelder Cristian Benavente (26) werd doorgesluisd naar Charleroi, dat de huur van Pyramids – aankoopoptie incluis – overnam. Maar Lamkel Zé? Nee. Die bleef zoals verwacht op post. Geen gek bod meer uit Turkije of het Midden-Oosten, zelfs die clubs denken tweemaal na voor ze iets doen. Het enfant terrible, dat in de vooravond nog even poolshoogte kwam nemen in het stadion, blijft dus gewoon en blijft ook in de ploeg, vanavond tegen La Louvière wordt hij in de basis verwacht – in steun van Avenatti, die kan debuteren. Het is nu maar de vraag hoe de spelers gaan reageren. Zij zagen de bui wel al aankomen en zullen ermee moeten leven. De harde kern, die zal zich wellicht nog wel eens roeren – hopelijk blijft alles beschaafd.

Juklerod gisteren aan de Luminus Arena. Hij vertrekt wel pas in de zomer. Foto: JEFFREY GAENS

Nog een uitgaand vertrek overigens: dat van Simen Juklerod (26). De Noorse linksback rondt vandaag zijn transfer naar Racing Genk af, maar hij zal wel pas in de zomer overkomen, wanneer hij transfervrij is. Dat Antwerp geen inspanning meer deed om zijn aflopend contract te verlengen, stuit her en der – ook binnen de spelersgroep – op onbegrip, maar het zij zo. Juklerod is alleszins tevreden met zijn meerjarig contract in de Luminus Arena. Ook hij werd vanavond wel nog in de basis verwacht bij Antwerp, afwachten of dat na de uitgelekte deal nog het geval zal zijn.

De Wolf voor de leeuwen

Het inkomende verkeer dan. Antwerp rondde de komst van doelman Ortwin De Wolf (23) af, die gehuurd wordt van Eupen. De gesprekken over zijn toekomst/aankoopoptie lopen nog, klinkt het. De Wolf wordt wel meteen voor de leeuwen gegooid, want hij staat vanavond al in doel. Als hij het goed doet, is dat minder goed nieuws voor Beiranvand, die sowieso nog niet iedereen wist te overtuigen.

Ortwin De Wolf. Foto: BELGA

Aleksandar Vukotic (25) was de tweede speler die klaar stond om te tekenen. De Servische centrale verdediger legde zijn medische tests af, het contract voor 3,5 jaar plus optie lag klaar om te tekenen, maar… werd uiteindelijk toch niet getekend. Nadat hij urenlang op de Bosuil vertoefde, kwam hij om 20.30 uur buiten met het gezicht op onweer. “Een probleem tussen de clubs”, zo zei hij zuchtend. “Het is definitief voorbij.” Pijnlijk. Hij blijft dus weer maar eens op de Freethiel. Antwerp had achterin wel nog absoluut een linkspoot nodig en kwam zo alsnog uit bij Maxime Le Marchand (31), die recent weer in beeld was gekomen. De Fransman bleek nu weg te mogen van Fulham en een akkoord – vanop afstand – over een huur (zonder aankoopoptie) leek in de maak. Maar bij het ter perse gaan was er nog niks officieel.

Aleksandar Vukotic. Foto: BELGA

In het laatste anderhalf uur, na het sluiten van de eerste versie van de krant, was het ook nog afwachten of er nog een extra spits kwam. Daar zag het alvast niet naar uit. Antwerp deed Fashion Sakala (23), die van KV Oostende weg kon, een voorstel, maar de Zambiaan had er geen oren naar. Het dossier van de Noorse Keniaan Tokmac Nguen (27, Ferencvaros) draaide evenzeer op niks uit. In de loop van de avond kreeg Mbenza al het sein dat hij niet meer weg mocht. Logisch, want Mbokani is ook nog out. Wie wel nog terugkeert, is Jonathan Bolingi. Zijn huur bij Ankaragücü werd stopgezet.

Jonathan Bolingi. Foto: BELGA

Beitar bevestigt

Nog dit: de supporters werden gisteren opgeschrikt door het financieel aantrekkelijke voorstel dat Lior Refaelov (34) van Beitar Jeruzalem kreeg. Moshe Hogeg, de eigenaar van de Israëlische club, bevestigde de interesse ook. “We bieden hem nu een contract voor 2,5 jaar, maar een vrije transfer in de zomer kan ook”, aldus Hogeg. “We weten dat Lior het naar zijn zin heeft in België, maar we willen toch een poging doen. En áls hij terugkeert naar zijn land, denken we dat hij voor ons zal kiezen.” Refaelov heeft echter nog niks beslist. De Gouden Schoen zou het liefst bij Antwerp blijven, maar de club zal moeten tonen dat het hem absoluut wil houden, voor langer ook dan één seizoen. Net als Juklerod gaat hij niet zomaar blijven wachten.