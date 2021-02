Twee aanhangers van oppositiepartij gedood in El Salvador

Enkele weken voor de parlements- en lokale verkiezingen in El Salvador zijn twee mensen doodgeschoten bij een aanval op aanhangers van de linkse oppositiepartij FMLN. Procureur-generaal Raul Melara heeft een crisisberaad gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. “Dit is serieus, de verkiezingscampagne mag geen bloedbad worden”, had hij eerder getweet.