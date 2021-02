Veel onzekerheden voor jongeren op arbeidsmarkt door coronacrisis

De coronacrisis veroorzaakt meer onzekerheden voor jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast willen jongeren hun werk flexibel kunnen organiseren, maar stellen ze ook duidelijke grenzen en prioriteiten in hun verloning. Dat blijkt uit een onderzoek van De Ambrassade, het expertisecentrum jeugdbeleid in Vlaanderen.

Een jaar lang ging De Ambrassade op pad met 50 jongeren om te ontdekken hoe zij werk en hun rol op de arbeidsmarkt in de toekomst zien. Hun toekomstideeën werden vervolgens via een kwantitatief onderzoek bij 950 werkende en werkzoekende jongeren in heel Vlaanderen afgetoetst.

Zo kwamen ze tot een onderzoeksrapport en 20 aanbevelingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De resultaten tonen volgens De Ambrassade duidelijk aan dat de coronacrisis veel onzekerheden voor jongeren meebracht. Tijdens de bevraging in juni, in volle coronacrisis, gaf 72,1 procent van de werkzoekende jongeren en meer dan de helft (57,4 procent) van de werkende jongeren aan schrik te hebben om zonder inkomen te vallen.

“Jongeren geven aan dat ze willen bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen, maar willen ook wel dat er naar hen geluisterd wordt”, benadrukt Sara De Potter, beleidsmedewerker bij De Ambrassade. “Hun eisen zijn helemaal niet vergezocht, of onrealistisch. Maar een kans op open debat om te evalueren naar een arbeidsmarkt die nog meer de mens centraal stelt en inclusief is.”

Meer dan 75 procent van de bevraagde werkende jongeren voelt zich overwegend goed in zijn vel op de huidige arbeidsmarkt en doet zijn job graag. Jongeren schuiven resoluut het belang van een goede werksfeer naar voren als belangrijkste factor om welzijn op het werk te creëren. “Zowel werkende als werkzoekende jongeren geven aan dat toffe collega’s, een afwisselend takenpakket en een interessante jobinhoud hen het meest goesting geven om te werken”, legt De Potter uit.

Daartegenover voelt 10 procent van de werkende jongeren zich niet goed op het werk. Het gaat voornamelijk om jongeren die het financieel moeilijk hebben om rond te komen.

Jongeren kiezen hun werkgever anno 2021 op basis van een aantal criteria. De prominentste zijn de jobinhoud, de locatie en een goed nettoloon. Maar die verloning wordt door de helft van de werkzoekenden en 28,84 procent van de werkende jongeren aangeduid in de top drie. Andere vormen van compensatie, zoals extralegale voordelen en extra verlof, laten de respondenten voornamelijk koud. Slechts 10 procent geeft aan dat ze aangetrokken worden door maaltijdcheques, extra verlofdagen of een bedrijfswagen.

Jongeren van de Vlaamse Jeugdraad werkten aan een nieuw advies met beleidsaanbevelingen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Het advies wordt gelijktijdig gepubliceerd met de resultaten van het onderzoek. Zij gaan de komende weken in gesprek met beleidsmakers.