Kristof Calvo stopt als fractievoorzitter van Ecolo-Groen

Midden februari geeft Kristof Calvo de fakkel als fractievoorzitter van Ecolo-Groen door. Hij zal zich als kamerlid focussen op inhoudelijk werk en gaat aan de slag op het wetenschappelijk bureau van GroenLinks in Nederland. Dat laat Groen weten in een persbericht.

“Eerlijk: ik ga het fractievoorzitterschap missen. Maar je wordt als fractievoorzitter helemaal opgeslorpt door de dagjespolitiek. Ik wil op een andere manier aan politiek kunnen doen. De tijd die nu vrijkomt en de inspiratie uit Nederland zullen mij helpen om een betere volksvertegenwoordiger te zijn”, zegt Calvo. Hij begon in 2014 als fractievoorzitter en blikt tevreden terug. “Ik ben vooral trots dat we vanuit het parlement mee het pad hebben kunnen effenen voor de Vivaldi-coalitie.”

LEES OOK. Groen-boegbeeld Calvo na de misgelopen ministerpost: “De verkiezingsuitslag van 2024 interesseert me op dit moment niet”

Calvo gaat midden februari aan de slag op het wetenschappelijk bureau van het Nederlandse LinksGroen, de denktank van de Nederlandse groenen. “Het gaat bijvoorbeeld om werk rond democratische vernieuwing en de verzorgingsstaat na corona. Een belangrijke uitdaging is het mee voorbereiden van de nieuwe beginselverklaring voor GroenLinks, een manifest voor groene en progressieve politiek. Ambitie is om dat te doen met vernieuwende vormen van leden- en burgerparticipatie”, klinkt het in een persbericht.

“Ik ben al langer geboeid door de Nederlandse politiek. De combinatie met het werk in de Kamer is haalbaar en kansrijk. Ik beschouw het zelfs als een unieke kans om inspiratie op te doen voor mijn politiek werk in eigen land”, besluit Calvo.

Midden februari wordt er een nieuwe fractieleider gekozen voor Ecolo-Groen.