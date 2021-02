Bij het Duitse ingenieursbedrijf Siemens Energy staan de komende jaren 7.800 banen op de helling. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Siemens Energy is de in 2020 afgesplitste energiedivisie van Siemens. In de divisie ‘Gas and Power’ wil het bedrijf kosten besparen, en wordt het aantal banen wereldwijd tegen 2025 met 7.800 afgebouwd. Vooral kantoorbanen zijn bedreigd.

In Duitsland verdwijnen 3.000 jobs.