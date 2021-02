Verschillende arrestaties aan gerechtsgebouw voor start van proces tegen Navalny

In de Russische hoofdstad Moskou zijn dinsdag voor de start van een rechtszaak tegen Kremlin-criticus Aleksej Navalny al verschillende mensen opgepakt in de buurt van het gerechtsgebouw.

Medewerkers van Navalny hadden een oproep verspreid om dinsdag te protesteren aan het gerechtsgebouw. Er zijn in de omgeving grote veiligheidsmaatregelen van kracht. Verschillende journalisten ter plaatse maken melding van arrestaties. Volgens de ngo OVD-Info werden minsten 24 mensen opgepakt.

Navalny verschijnt voor de rechter in Moskou omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling zou hebben geschonden. Er hangt hem twee tot drie jaar cel boven het hoofd.

Navalny werd ruim zes jaar geleden bij omstreden processen tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten.

De opposant werd op 17 januari opgepakt bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.