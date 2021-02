Anderlecht-aandeelhouder Etienne Davignon lapt coronaregels aan zijn laars op tribune en krijgt boete: “Ik vind dit oneerlijk”

De Pro League heeft aan zes clubs een boete opgelegd voor inbreuken op het coronaprotocol op speeldag 23 van de Jupiler Pro League en speeldag 17 in 1B. Dat maakte de Pro League maandag bekend. In totaal gaat het om 13.000 euro. Dat bedrag gaat integraal naar Tele-Onthaal. Beerschot en Club NXT moeten elk 5.000 euro boete betalen.

Er werd vier keer een boete van 750 euro uitgereikt voor individuele inbreuken. Dat was het geval voor doelpuntenvieringen bij de penaltytreffer van Michael Frey (Waasland-Beveren) en de winning goal van Dylan Batubinsika (Antwerp) in Antwerp-Waasland-Beveren (3-2). Om dezelfde reden kreeg 1B-leider Union een boete van 750 euro. Na de 0-2 van Dante Vanzeir op het veld van RWDM volgde een innige omhelzing tussen aangever Casper Nielsen en coach Felice Mazzu.

Rokende Davignon

Tot slot kreeg Anderlecht nog een boete van 750 euro, omdat de match delegate in het Astridpark een inbreuk op de mondmaskerplicht en het rookverbod vaststelde. Dat ging om niemand minder dan aandeelhouder Etienne Davignon, die een pijp in zijn mond had en daarmee dus twee inbreuken in één klap aan zijn laars lapte.

“Ik ben enorm verrast”, reageerde de 88-jarige Davignon bij La Dernière Heure. “Ik zit volledig in m’n eentje en er zitten vier of vijf stoelen tussen elke persoon die zich op de tribunes bevindt. Wordt een mondmasker niet enkel gebruikt als de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden? De rook stoorde niet eens iemand. Als ik gestraft word door een antirookcampagne op tv, dan zou ik dat nog begrijpen, maar nu zie ik niet in wat ik verkeerd zou hebben gedaan met betrekking tot de coronaregels. Ik zal de boete betalen die Anderlecht heeft gekregen, maar ik vind het best oneerlijk.”

Beerschot vierde het winnende doelpunt van Tarik Tissoudali op het veld van OHL (0-1) zaterdag met een aantal omhelzingen. Bovendien werden heel wat spelers en stafleden van de bezoekers betrapt zonder mondmasker aan Den Dreef. De Ratten moeten daarom 5.000 euro boete betalen. Hetzelfde geldt voor Club NXT, waar de spelers na de gelijkmaker van Mathis Servais op Seraing intens knuffelden. Uiteindelijk verloren de Brugse beloften nog met 2-1.

De opgelegde boetes worden integraal doorgestort naar Tele-Onthaal. Tot dusver werden er sinds de regels eind december in voege traden zestien inbreuken vastgesteld op de coronaprotocollen van de Pro League, goed voor in totaal 29.750 euro.