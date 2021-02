Iconische straten van Parijs staan blank nadat Seine uit haar oevers treedt

Niet alleen bij ons valt er bakken water uit de lucht, ook in Parijs regent het dat het giet. Daardoor is het waterpeil van de Seine gestegen tot 4,15 meter en staan veel straten van de iconische stad onder water. Het Zouave-beeld – een indicator voor overstromingen – staat intussen al met de enkels in het water. En de ellende is nog niet voorbij: de komende dagen blijft het regenen in de lichtstad.