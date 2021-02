Horrorbeeld gaat de wereld rond: doelman ziet sterretjes wanneer hij ijzeren studs vol in het aangezicht krijgt

De competitiewedstrijd tussen topclub Vasco da Gama en Bahia eindigde zondagnacht op een 0-0-gelijkspel. Een punt waar beide Braziliaanse ploegen niks mee opschieten in de buik van het klassement. Gespreksonderwerp van de dag was dan ook vooral de rode kaart van Leandro Castan.

De verdediger van Vasco trapte tien minuten voor tijd, bij een vrije trap, Bahia-doelman Douglas recht in het aangezicht. En dat was vrij letterlijk te nemen want Castan plantte zijn ijzeren toppen in de kaak van de Braziliaanse keeper. Niet met opzet, maar het leverde hem wel een rode kaart op nadat de scheidsrechter de beelden was gaan bekijken op aangeven van de VAR.

O VÍDEO DA EXPULSÃO! Esse foi o lance que resultou no cartão vermelho para o Leandro Castán! O árbitro tinha dado amarelo, mas depois mudou a cor por conta do VAR! #Brasileirão2020 pic.twitter.com/axwriQxkCW — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 31, 2021

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Douglas werd meteen vervangen en afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar kreeg de doelman enkele hechtingen in zijn gezicht, waarvan hij een foto op sociale media zette. Castan bood tussendoor zijn excuses aan en wenste Douglas een snel herstel.