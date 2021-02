Kustredders willen niet meewerken aan fictiereeks: “Maar we gaan Julie Vermeire niet laten verdrinken”

Oostende -

Dat Julie Vermeire en haar collega-acteurs in de promobeelden van de nieuwe reeks De redders in echte pakjes van strandwachters rondlopen, is in het verkeerde keelgat geschoten bij kustreddingsdienst IKWV. Die weigerde nochtans om mee te werken aan de reeks, uit vrees het beroep van redder in aanzien te doen dalen. “Wat onze redders doen, is niet zomaar zoals in Baywatch”, klinkt het.