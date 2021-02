Vincent Kompany maakt balans op na Deadline Day: “Dimata verliezen doet pijn, maar we konden niet anders”

Anderlecht zet hoog in op de beker. Morgen tegen amateurclub FC Luik zijn er geen excuses. Dat weet ook coach Vincent Kompany. De RSCA-trainer zag met Landry Dimata naar Espanyol wel nog een spits vertrekken en hij verloor zijn assistent Nicolas Frutos aan DC United, maar wil niet klagen. “We gaan oplossingen zoeken.”

Het was nog een bewogen laatste transferdag voor Anderlecht. Michel Vlap trok naar Arminia Bielefeld, Zakaria Bakkali werd bij Beerschot gestald en Landry Dimata is verhuurd aan Espanyol. Sommige fans begrijpen vooral die laatste zet niet. Paars-wit scoort niet vaak en laat dan toch nog een aanvaller gaan. Weliswaar eentje met haperende knie, maar toch.

“De club heeft gedaan wat nodig is”, aldus Vincent Kompany. “We hebben jongens laten gaan, maar we behielden een competitieve kern waarin nog veel concurrentie zit. Dat is belangrijk. Alles moet wel gezien worden in een grotere context. We zijn gebonden door bepaalde wetten waaraan we ons moeten houden. Die wetten helpen ons om te overleven.”

Kompany heeft het dan over de precaire financiële situatie. Zo had Dimata een gigantisch loon en dat betaal je niet aan een speler die meestal op de bank zit. “Toch verliezen we met Landry kwaliteit en dat helpt ons niet echt op korte termijn. Maar goed, Dimata kwam uit een heel moeilijke periode op persoonlijk vlak na zijn blessure. Hij wilde spelen en kijken wat er nog uit dit seizoen te halen viel. Financieel is dat voor onze club ook het beste. We gaan niet klagen en oplossingen zoeken.”

Foto: BELGA

Vraag is of Kompany mannen als Dimata, Zulj, Vlap, Bakkali, Vranjes...ooit nog wil terugzien. Bij het merendeel denken wij van niet. “Het zijn allemaal spelers met talent en potentieel, maar we gaan nu focussen op de jongens die nog hier zijn. De uitgeleende spelers gaan we monitoren en dan zien we wel.”

Nog een opdoffer was het vertrek van assistent Nicolas Frutos die door Hernan Losada wordt meegenomen naar DC United. Frutos was een gewaardeerd staflid. “Door het vertrek van Nico verliezen we kennis, passie en energie. We hebben een staf die in de coulissen dag en nacht werkt en Frutos hoorde daarbij. We pushten elkaar, maar we moeten begrip hebben voor Nico. Die beslissing nam hij ook om familiale redenen. In deze covid-tijden reis je niet zomaar terug naar je vaderland en als je daar dan familie hebt zitten...”

Frutos heeft nog twee dochters in Argentinië, terwijl zijn Belgische vrouw en zoon klaarblijkelijk mee naar de VS verhuizen. Anderlecht zoekt een vervanger voor Frutos.

Foto: BELGA

Synthetisch veld

Toch wilde Kompany het ook graag over de bekermatch hebben. Die Cup is toch een doel dit seizoen, maar dan moet RSCA morgen in de eerste plaats afrekenen met FC Luik. De amateurploeg speelde al maanden geen matchen meer en heeft dus weinig ritme. Grootste valkuil is misschien wel het verouderde synthetische veld in Luik. “Door de staat van het veld moeten we misschien opletten met speler die bij ons terugkeren na een lange blessure of die wat chronische problemen hebben gehad”, besloot Kompany. “Toch gaan we die wedstrijd met het grootste respect aanpakken. De beker is voor ons een belangrijke competitie nu we niet Europees spelen en dus bereiden we dat voor zoals elke andere wedstrijd. Of ik ga roteren? Niet per se. Ik kijk alleen naar de medische background om mijn keuzes te maken.”