Aanklagers vragen 3,5 jaar cel voor Navalny

De Russische aanklagers hebben dinsdag een celstraf van 3,5 jaar geëist voor Aleksej Navalny. Er werd ook een boete van 500.000 roebel (ongeveer 5.500 euro) gevraagd. De Kremlin-criticus moet voor de rechter verschijnen omdat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling zou hebben geschonden.

De Russische politie heeft naar schatting 120 mensen opgepakt die in de buurt van het gerechtsgebouw in Moskou demonstreerden tegen het proces.

Navalny werd ruim zes jaar geleden bij omstreden processen tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten. De opposant werd op 17 januari opgepakt bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok.