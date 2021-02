Gilkinet fluit NMBS terug over sluiting loketten

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet roept de NMBS op het matje over de beslissing om de loketten in verschillende stations te sluiten. De Ecolo-vicepremier heeft de raad van bestuur van de NMBS om een rechtzetting op vier punten gevraagd, laat hij dinsdag weten.

De NMBS wil tegen eind dit jaar de loketten sluiten in 44 stations, kondigde de spoormaatschappij maandag aan. In nog eens 37 andere stations worden de openingsuren beperkt. Er zijn namelijk alsmaar minder reizigers die hun ticket nog aan een loket kopen, verantwoordt de NMBS de beslissing.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de NMBS nu op het matje geroepen over die beslissing, meldt de Ecolo-vicepremier dinsdag. Hij heeft de raad van bestuur in een officiële brief gevraagd om die op vier punten aan te passen, zegt hij.

Concreet moet de NMBS in dialoog gaan met de betrokken lokale overheden en andere belanghebbenden, en de lijst van loketten die gesloten zouden worden herzien op basis van die gesprekken. Daarbij moet ook de afstand tot het dichtstbijzijnde station in overweging worden genomen, aldus Gilkinet.

Daarnaast mogen er geen stationsloketten worden gesloten waarvoor geen gebruiksovereenkomst is gesloten met een andere openbare dienst, een vereniging of een commerciële exploitant, omdat er altijd menselijke aanwezigheid moet zijn.

De reizigers moeten ook toegang hebben tot een overdekte en verwarmde wachtruimte in de betrokken stations, en dat van één uur voor de eerste trein er vertrekt tot één uur na het vertrek van de laatste trein.

Tot slot moet de NMBS maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ook ouderen of andere kwetsbare groepen die soms moeilijker overweg kunnen met de digitalisering treinkaartjes kunnen kopen en informatie kunnen inwinnen.

“Net zoals vroege en late treinen en frequente treinen, is ook het goede onthaal van de reiziger belangrijk om de treinen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen”, zegt Gilkinet. “We mogen niemand achterlaten. Ook oudere of kwetsbare mensen moeten makkelijk de trein kunnen nemen, zodat ze zich vlot en vrij kunnen verplaatsen.”