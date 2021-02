Wouter Beke richt zicht tot de jongeren: ‘Ik hoor u, ik versta het, ik voel dat ook’

Na een open brief waarin gepleit wordt om jongeren voorrang te geven in de vaccinatiecampagne is opnieuw de discussie ontstaan over de prioriteitenlijst. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) geeft aan dat “leeftijd een bepalend criterium” zal zijn.

Waarom niet eerst de actieve bevolking? Waarom wel eerst de woon-zorgcentra? De economie moet toch draaien? ...? De vragen over de vaccinatiestrategie worden weer volop gesteld door een open brief van Sarah Vercauteren (BePublic) en Heidi De Pauw (Child Focus) waarin gepleit wordt om jongeren sneller te vaccineren.

“Elke argumentatie op zich is begrijpelijk”, schrijft minister Beke op Facebook. “Wij hebben de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek en de Taskforce Vaccinatie, als leidraad gebruikt. Hier werd duidelijk aangegeven dat de bewoners en het personeel in onze woon-zorgcentra eerst gevaccineerd moeten worden. Zo beschermen we de meest kwetsbare mensen en verlichten we de druk op onze zorgverleners. Een zaak staat immers als een paal boven water: de leeftijd blijkt een bepalend criterium om al dan niet gevat te worden door de ernstige complicaties van het virus.”

Beke legt verder ook uit waarom er voor de zorgverleners als tweede groep gekozen werd en dat de discussie over de essentiële beroepen nog niet beslecht is. Maar wanneer is het dan de beurt aan de jongeren? “We moeten erkennen dat ook onze jongeren het moeilijk hebben. Als ik op sociale media lees dat zij niet moeten klagen omdat onze grootouders de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, word ik opstandig. Als je alle gebeurtenissen afzet tegen de gruwel van de Tweede Wereldoorlog, lijkt alle leed, zowel klein als groot, te verzanden in het grote niets. Dat is geen eerlijke vergelijking”, schrijft hij.

“Het coronavirus ontneemt onze jongeren de kans om te proeven van de vrijheid, om fouten te maken en weer recht te staan en om te experimenteren. Ik zie dat zelf ook bij mijn tienerkinderen Zij verdienen daarvoor begrip, geen opgestoken, belerende wijsvinger. Ik wil dan ook graag één zaak uitklaren: het is niet omdat je als eerste gevaccineerd wordt, dat je als eerste zal genieten van eventuele versoepelingen. Het is dus niet zo dat als Rimpelrock nog bestond, dat wél zou mogen doorgaan, terwijl Rock Werchter nog een jaar zou moeten wachten.”

“Bij het lezen van de open brief over onze jongeren dacht ik aan de woorden van Dirk De Wachter: ‘ik begrijp ook dat nu meer mensen het hoofd laten hangen. Het beste wat we kunnen doen, is hen zeggen: ik hoor u, ik versta het, ik voel dat ook.’”