Vrouw bevalt van tweeling: kinderen blijken twee vaders te hebben

Bij tweeling denken we meteen aan twee broers of zussen die een kopie zijn van elkaar. Niet zo in dit geval. In Colombia is een vrouw bevallen van een tweeling, die elk een andere vader bleken te hebben. Zo zouden er amper negentien tweelingen over heel de wereld rondlopen.

Het is augustus 2018 wanneer twee mannen naar het labo trekken om hun vaderschap over twee kinderen te claimen. Een routineklus voor het labo, tot de resultaten terugkomen. Beiden bleken wel degelijk vader te zijn van één van de twee zoontjes. De onderzoekers zijn zo verbouwereerd dat ze de hele procedure opnieuw uitvoeren. Opnieuw komen ze tot dezelfde conclusie: heteropaternale superfecundatie.

Zeldzaam

Hoe een tweeling twee vaders kan hebben? Dat legt onderzoekster dr. Lilian Andrea Casas Vargas uit aan de Spaanse krant El Pais. “Het komt voor wanneer een tweede eicel, dat tijdens dezelfde menstruatiecyclus vrijkomt, ook wordt bevrucht door een spermacel tijdens een andere vrijpartij.” Zij onderzocht deze specifieke casus. “In dit geval had de vrouw ook een genetische factor die meespeelde, ze had namelijk nog tweelingen in de familie.” Dat een vrouw tijdens één cyclus meerdere eitjes produceert, komt wel vaker voor, zegt ze nog.

Momenteel zijn er ongeveer negentien gevallen bekend in de wereld, blijkt uit het onderzoek van Colombiaanse wetenschappers. Die rapporteerden niet alleen over deze zaak, maar maakten ook een volledig overzicht van de wetenschappelijke literatuur over het fenomeen. Zo werden er tijdens een grote Amerikaanse studie bij 39.000 tweelingen amper drie gevallen gevonden waar elk een andere vader had.

Juan Ramón Ordoñana, directeur van het Murcia Twins-registry, benadrukt dan ook de zeldzaamheid van de zaak. “Dit type zwangerschap, eigenlijk een overbevruchting van de vrouw, komt vaker voor bij dieren, zoals honden en katten. Bij mensen is het heel zeldzaam”, zegt Ordoñana. “We weten dus niet precies hoe vaak het voorkomt. We hebben alleen schattingen.”