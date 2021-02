Een mail of sms gekregen van Itsme? Let dan op voor phishing

Itsme.be, de veiligste kluis om al uw identificatiegegevens in te bewaren, is het slachtoffer van een grote phishingcampagne. Mensen krijgen zowel mails als sms-berichten dat hun profiel tijdelijk geblokkeerd is.

Er zouden onregelmatigheden geconstateerd zijn en daarom is uw profiel geblokkeerd, zo luidt het in een mail en sms die de ronde doen. Gebruikers die een dergelijke mail of sms krijgen wordt gevraagd hun profiel binnen de 48 uur te heractiveren.

“Het gaat hier om phishing. Wij sturen nooit mails of sms-berichten. Enkel wie zelf zijn account blokkeert, krijgt een sms ter bevestiging. Maar het initiatief gaat nooit van ons uit”, zegt Sylvie Vandevelde van Itsme.be.

Intussen heeft ook Safeonweb.be, het cybersecurityplatform van de overheid, gewaarschuwd voor phishing. “Identificatie-app Itsme kampt met copycats”, klinkt het.

Digitale kluis

Volgens het platform hebben cybercriminelen de officiële Itsme-website nagemaakt met als doel om de bankgegevens van internetgebruikers te achterhalen. Op die manier kunnen heel wat mensen die het verschil niet zien, opgelicht worden.

Itsme.be is een soort van digitale kluis waarin je je persoonlijke gegevens en toegangen tot alle mogelijke apps, onder meer van je bank en je vaccinatiepas, op een veilige manier kan bewaren. Intussen kent het platform al zo’n 2,7 miljoen gebruikers, zegt Sylvie Vandevelde.

Safeonweb en Itsme zijn dus op de hoogte van de poging tot fraude en vragen gebruikers uit te kijken. Wie toch zijn gegevens heeft doorgegeven, kan best zo snel mogelijk Cardstop bellen op 070 344 344 of contact opnemen met zijn bank.